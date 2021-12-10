Orhan Onaç hayatını kaybetti

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele Belediyesi sınırları içindeki köylerimizden Sınırüstü’nde yaşayan ve çevresinde sevilip, sayılan biri olan Orhan Onaç dün hayatını kaybetti.

Henüz 57 yaşında olan Onaç’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Onaç, yarın Sınırüstü Camii’nde kılıncak öğle namazına müteakip Sınırüstü Kabristanlığı’na defnedilecek.

