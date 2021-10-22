Önemli bir değeri yitirdik

“Sevgi Şairi” olarak anılan Kıbrıslı Türk şair ve yazar, emekli öğretmen Kamil Özay yaşama veda etti





Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti.

“Sevgi Şairi” diye anılan, 30 yıl boyunca çeşitli okullarda Türkçe öğretmenliği yapan Özay, önceki akşam yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki Özay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Kamil Özay, dün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Edebiyat ve siyaset dünyasından isimler, Kamil Özay’ın kaybının ardından başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, “Emekli Türkçe öğretmeni, varoluş mücadelemizde büyük hizmetleri olan, Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi Kâmil Özay hocamızın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

TAŞÇI: “ŞİİRİMİZE KATTIĞI BÜYÜK DEĞER, ASLA UNUTULMAYACAK”

Öte yandan Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu da Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Edebiyatımızın usta şairi, Kâmil Özay’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şiirlerinde yalın ve kolay anlatımı tercih eden ve ‘Sevgi Şairi’ olarak da anılan Özay’ın şiirimize kattığı büyük değer, asla unutulmayacak. Yaslı ailesinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi.

ÖZNUR: “SEVGİ DOLU, PAYLAŞIMCI, DOSTLUKLARA ÖNEM VEREN BİRİYDİ”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ise yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs Türk edebiyatının, bu yıl Mehmet Ertuğ, Oğuz Yorgancıoğlu, Kamil Özay gibi önemli kayıplar verdiğini belirterek, Yazarlar Birliği olarak Kıbrıs Türk şairlerinin anılarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Özay’ın öğretmenliği döneminde birçok genci yazmaya teşvik ettiğini, onlarla birlikte kitap yayımladığını ifade eden Öznur, “Kamil Özay’ın müthiş bir hafızası vardı, hem kendi hem de diğer şairlerin şiirlerini ezbere okurdu. Sevgi dolu, paylaşımcı, dostluklara önem veren biriydi” dedi.

Öznur, “Sevgi Şairi” olarak anılan Özay’a Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri kapsamında Onur Ödülü verdiğini de anımsattı.

KAMİL ÖZAY KİMDİR?

1941 yılında Lefkoşa’da doğan, ilk, orta ve lise öğretimini Lefkoşa’da tamamlayan Kamil Özay, 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda görev yapan Özay, 1991’de emekliye ayrıldı. Birçok genci Kıbrıs Türk şiirine kazandırmaya çalışan, bugüne kadar yayımlanan 9 kitabı olan Özay’ın Kıbrıs ve Türkiye’deki orta üçüncü sınıf ders kitaplarında şiirlerine yer verildi.

