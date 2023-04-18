İntergaz yangınlara müdahale bilgi ve deneyimini Kıbrıs ile paylaşmaya devam ediyor

Proje kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ekibine, “Yangın, Yangın Önleme ve Yangına Müdahale" eğitimi verildi

Kıbrıs’ın öncü LPG dağıtım kuruluşu İntergaz, yangınlara etkin ve bilinçli bir şekilde müdahale etme konusundaki, kurumsal bilgi ve deneyimlerini ülkemizin kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşarak bilgili ve donanımlı ekipler oluşmasına katkı sağlıyor.

Proje kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ekibine, “Yangın, Yangın Önleme ve Yangına Müdahale" eğitimi verildi.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ve YDÜ İSG Planlama koordinatörü Aziz Gürpınar’ın koordinasyonunda gerçekleşen eğitimi deneyimli yangın müşaviri Resul Dilek verdi.

Resul Dilek, katılımcılara yangın güvenliği, yangın çıkış nedenleri, yangın önleme tedbirleri, yangın sınıfları, yangın söndürme cihazları, yangın söndürme yöntemleri ve yangın sonrası müdahale konularında detaylı bir teorik eğitim verdi. Ardından, katılımcılar tarafından uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer yaptığı açıklamada, yangın eğitimlerinin sadece iş yerlerinde değil, aynı zamanda evlerde de son derece önemli olduğunu belirtti. Eğitimlerin, yangınların önlenmesine yardımcı olacağını ve can ve mal kaybının en aza indirilmesini sağlayacağını söyledi.

Eğitim sonunda, katılımcılara yangın eğitimi sertifikaları verildi. Bu sertifikalar, katılımcıların aldıkları eğitim ve başarıları konusunda bir kanıt niteliği taşımaktadır. Sertifika sahipleri, işyerlerinde ve meslek hayatlarında yangın güvenliği konusunda bilinçli bir şekilde hareket ederek, kendilerine ve çevrelerine daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaklardır.