Öncel ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Öncel ailesinin çınarı Neriman Öncel Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

Öncel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.