banner913
banner932
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
41 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
19 0
 
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
48 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
38 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
35 0
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
42 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
34 0
banner1012

Öncel ailesi çınarına ağlıyor

banner1020

banner974
Öncel ailesi çınarına ağlıyor
banner971
Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Öncel ailesinin çınarı Neriman Öncel Cuma günü hayata gözlerini yumdu.
Öncel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.