Nergisli, Naim amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Nergisli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köylerden Nergisli’nin sevilen çınarlarından olan Naim Kusetoğulları bugün hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi yarın Nergisli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Kabristanlığı’na defnedilecek.
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