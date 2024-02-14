Nergisli, Naim amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Nergisli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köylerden Nergisli’nin sevilen çınarlarından olan Naim Kusetoğulları bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi yarın Nergisli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Kabristanlığı’na defnedilecek.



