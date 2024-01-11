Nergisli, bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Nergisli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçtkale Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Nergisli köyü çınarlarından olan sevilen sayılan kişilik Hüseyin Tekirdağlı, bugün hayata gözlerini yumdu.
Tekirdağlı’nın cenazesi yarın Nergisli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Kabristanlığına defnedilecek.
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