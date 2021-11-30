banner583
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
38 0
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
11 0
 
31 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
46 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
76 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
47 0
banner661
banner726

Mustafa Sütcüler, sevenlerini üzdü

banner476

banner714
Mustafa Sütcüler, sevenlerini üzdü
banner721
Lefkoşa değerli ve sevilen bir simasını daha kaybetti.
K.Kaymaklı takımı altyapı koordinatörü Salih Sakalı'nın ve futbolcu Hüseyin Adal'ın dayısı Mustafa Sütcüler dün akşam vefat etti.
Sütcüler bugün öğle namazına müteakip  kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.