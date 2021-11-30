Mustafa Sütcüler, sevenlerini üzdü

Lefkoşa değerli ve sevilen bir simasını daha kaybetti.

K.Kaymaklı takımı altyapı koordinatörü Salih Sakalı'nın ve futbolcu Hüseyin Adal'ın dayısı Mustafa Sütcüler dün akşam vefat etti.

Sütcüler bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

