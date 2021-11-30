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Biyologlar Derneği, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırma çalışmalarını hızlandırdı

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Biyologlar Derneği, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırma çalışmalarını hızlandırdı
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Biyologlar Derneği, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak ve iklim değişikliğine yönelik nasıl önlemler alınabileceğini anlatmak amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalarına Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde (BEAL) devam etti.

Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Kofalı, BEAL öğrencileriyle “Küresel Isınma, Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları” ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri ise söyleşi sırasında Tarih Öğretmenleri Hülya Tek’in önderliğinde hazırladıkları “Dünya’da ve Ülkemizde Çevre Sorunları” konulu bir kitapçığı Kofalı’ya takdim etti.

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