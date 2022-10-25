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Meriç bir çınarını daha kaybetti

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Meriç bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesi köylerinden Meriç sevilen bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Meriç Sakini Birsen Karamez bugün hayata gözlerini yumdu.
İtfaiye müfettişi Yıldıray Karamez'in annesi olan Birsen Karamez bugün ikindi namazına müteakip Meriç Köy Mezarlığı'na defnedildi.
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