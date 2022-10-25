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Güzelyurt’ta bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek

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Güzelyurt’ta bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle yarın Güzelyurt’ta bazı  bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre, Akçay Nar Sokak, Avcılar Sokak, Düğün Salonu ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
 
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