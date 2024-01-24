Mehmetçik Fehmi abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik sakini, iyiliksever kişiliğiyle bilinen Fehmi Mirka bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

1960 doğumlu Mirka’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Fehmi Mirka’nın cenazesi bugün Mehmetçik Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilecek.

