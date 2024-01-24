banner913
banner932
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
24 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
16 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
15 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
54 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
30 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
banner1012
banner985

Mehmetçik Fehmi abisine ağlıyor

banner974
Mehmetçik Fehmi abisine ağlıyor
banner971
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik sakini, iyiliksever kişiliğiyle bilinen Fehmi Mirka bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
1960 doğumlu Mirka’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Fehmi Mirka’nın cenazesi bugün Mehmetçik Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.