Mehmetçik bir sevilen simasını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir sevilen simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik sakini eski mücahit Salih Yıldız bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Köyde sevilen ve sayılan bir kişilik olarak bilinen Salih Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.

