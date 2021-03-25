Mehmetçik bir sevilen simasını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir sevilen simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik sakini eski mücahit Salih Yıldız bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Köyde sevilen ve sayılan bir kişilik olarak bilinen Salih Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.