banner913
banner932
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
8 0
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
16 0
 
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
28 0
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
66 0
Gençlerin inadı inat
Gençlerin inadı inat
23 0
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
22 0
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
29 0
banner1012

Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

banner1020

banner974
Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti
banner971
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyü çınarlarından, milli mücadele yıllarında her alanda görev yapan eski TMT komutanı,  Mustafa Çelebi bu sabah vefat etti.
Cenazesi bugün Mehmetçik Cami’nde kılınan öğle namazından sonra Mehmetçik kabristanlığına defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.