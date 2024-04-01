Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyü çınarlarından, milli mücadele yıllarında her alanda görev yapan eski TMT komutanı, Mustafa Çelebi bu sabah vefat etti.
Cenazesi bugün Mehmetçik Cami’nde kılınan öğle namazından sonra Mehmetçik kabristanlığına defnedildi.
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