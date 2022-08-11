Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen ailelerinden olan Evlat ailesinin çınarı Muhterem Evlat dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Muhterem Evlat’in cenazesi Mehmetçik Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.

