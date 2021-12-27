Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen simalarından olan ve ilerleyen yaşından dolayı köyün çınarı olarak görülen Fatma Erhat bugün hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Erhat’ın vefatı başta yakınları olmak üzere bölge halkını üzüntüye boğdu.

