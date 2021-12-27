banner762
banner753
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
9 0
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
282 0
 
62 0
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
90 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
271 0
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz"
213 0
Eski Apoelli, MTG’li oldu
Eski Apoelli, MTG’li oldu
39 0
banner661
banner726

Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner714
Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti
banner721
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün sevilen simalarından olan ve ilerleyen yaşından dolayı köyün çınarı olarak görülen Fatma Erhat bugün hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Erhat’ın vefatı başta yakınları olmak üzere bölge halkını üzüntüye boğdu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.