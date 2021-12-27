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4’üncü yaşa görkemli kutlama

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Les Ambassadeurs Hotel&Casino, 4’üncü yaşını Türkiye’nin ünlü sanatçısı Niran Ünsal konseri ve düzenlediği görkemli etkinliklerle kutladı

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4’üncü yaşa görkemli kutlama
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Her geçen gün yatırımlarına devam ederek büyüyen ve Kıbrıs’ın en gözde oteli olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Les Ambassadeurs Hotel&Casino, 4’üncü yaşını görkemli bir şekilde kutladı.


Türkiye’nin ünlü sanatçısı Niran Ünsal, geçtiğimiz Cuma akşamı Girne Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun 4. yaş kutlamalarında sahne aldı.
 

Sıcak ve samimi tavırlarıyla beğeni toplayan pop müziğin sevilen ismi, sahne enerjisiyle konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.
Les Ambassadeurs, bu görkemli konser yanında zengin ödüllerin dağıtıldığı çekilişlerle de 4’üncü yaş kutlamalarını taçlandırdı.


Geceye katılan misafirler için casino içerisinde dans gösterileri düzenlenirken, gece boyunca coşku ve enerji hiç eksik olmadı.

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