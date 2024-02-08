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Mehmetçik, Ali Çavuş’una ağlıyor

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Mehmetçik, Ali Çavuş’una ağlıyor
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün sevilen çınarlarından Ali Haslıel vefat etti.
Bölgede Ali Çavuş olarak bilinen Haslıel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Mehmetçik Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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