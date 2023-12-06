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Mağusa yasta

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Mağusa yasta
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Mağusa sevilen bir değerini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Namık Kemal Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve ülkemizin ilk kadın kaymakamı olan Gazimağusa eski kaymakamlarından Beran Bertuğ hayatını kaybetti.
Bertuğ'un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
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