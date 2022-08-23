Mağusa yasta

Mağusa ve İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka doğumlu olan ve 1974 sonrası Mağusa'da yaşamını sürdüren Mustafa Sütçü dün gece hayatını kaybetti.
Çevresi tarafından çok sevilen yardımseverliği ve güleryüzlülüğüyle bilinen Mustafa Sütçü'nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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