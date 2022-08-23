banner762
banner815
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
16 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
151 0
 
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
17 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
45 0
23 0
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
20 0
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
10 0
banner797

Mağusa yasta

banner476

banner825
Mağusa yasta
Mağusa ve İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka doğumlu olan ve 1974 sonrası Mağusa'da yaşamını sürdüren Mustafa Sütçü dün gece hayatını kaybetti.
Çevresi tarafından çok sevilen yardımseverliği ve güleryüzlülüğüyle bilinen Mustafa Sütçü'nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.