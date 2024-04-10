Mağusa bir çınarını daha kaybetti

Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ulusal Birlik Partisi' ne uzun yıllar emek vermiş, kadınların siyasette kendine yer bulmasında öncü olmuş, Mağusa ilçesi eski kadın kolları başkanı Zerrin Sümer bugün vefat etti.
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