banner913
banner932
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
21 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
21 0
 
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
23 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
23 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
21 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
23 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
23 0
banner1012

Mağusa bir çınarını daha kaybetti

banner1020

banner974
Mağusa bir çınarını daha kaybetti
banner971
Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ulusal Birlik Partisi' ne uzun yıllar emek vermiş, kadınların siyasette kendine yer bulmasında öncü olmuş, Mağusa ilçesi eski kadın kolları başkanı Zerrin Sümer bugün vefat etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.