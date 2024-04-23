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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti
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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden eski başbakanlarımızdan merhum İrsen Küçük’ün kayınvalidesi olan Bahire Kemal Sayhan bugün vefat etti.
Gülin Küçük’ün annesi olan Bahire Kemal Sayhan 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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