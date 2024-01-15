Lefke yasta

Lefke bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke Belediyesi çalışanlarından Emel Tahsildaroğlu’nun kıymetli ablası Gülseven Tahsildaroğlu dün hayata gözlerini yumdu.
Tahsildaroğlu’nun cenazesi bugün Lefke Orta Camiinde kılınan öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığına defnedildi.
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