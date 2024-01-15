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Cardplus'ın yeni yıl galası, unutulmaz anlara sahne oldu

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Gala yemeğinde bir araya gelen Cardplus ailesi, 6 Ocak 2024 akşamını, başarılı ve verimli bir şekilde geçmiş olan 2023 yılının yorgunluğunu atarak coşku dolu bir atmosferde geçirdi

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Cardplus'ın yeni yıl galası, unutulmaz anlara sahne oldu
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Ülkemizin değerli kuruluşlarından Cardplus Kart Merkezi'nin yeni yıl gala yemeği oldukça renkli saatlere sahne oldu.
The Arkın Colony Hotel'de düzenlenen etkinlikte, Cardplus Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Cardplus bankasının Genel Müdürleri ve Cardplus Genel Müdürlük personeli ile birlikte 2024 yılına merhaba dedi.
Gala yemeğinde bir araya gelen Cardplus ailesi, 6 Ocak 2024 akşamını, başarılı ve verimli bir şekilde geçmiş olan 2023 yılının yorgunluğunu atarak coşku dolu bir atmosferde geçirdi.

Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay ve Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, gecede yaptıkları konuşmalarda, 2023 yılının kurumları için ne kadar başarılı ve verimli geçtiğini vurgulayarak, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiler. Ayrıca, katılımcılara ve ailelerine yeni yıl için sağlık, mutluluk ve başarı dilediler. 
Gecenin ilgi çekici anlarından biri, sahneye çıkan Gizem Akbil ve grubunun muhteşem performansıydı. 

Cardplus ekibi, bu özel geceyi Akbil'in eşsiz müziği eşliğinde doyasıya eğlenerek ve kaynaşarak geçirdi. Cardplus Kart Operasyon biriminden Berk Çomunoğlu da gecede iki şarkı söyleyerek mesai arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı. 
Yeni yılın getirdiği umut ve heyecanla bir araya gelen Cardplus ailesi, 2024'ün başarılı ve mutlu bir yıl olacağına olan inançlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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