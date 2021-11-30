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Lefke bir emekçisini daha kaybetti

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Lefke bir emekçisini daha kaybetti
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Lefke, sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke’de doğan ancak genç yaşta Amerika’ya göç eden İzzet Niazi bugün vefat etti.
İzzet Niazi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nin ilk mezunlarından olduktan sonra çocuk yaşta çalışmaya başladığı CMC'de, gösterdiği başarılar neticesinde, CMC yöneticilerinin yardımları ile Amerika'ya göç etmişti. Niazi, Kaliforniya'da başarılı bir çalışma hayatından emekli olduktan sonra da Lefke'de kurduğu bahçesinde hayatının son günlerine kadar çalıştı.
İzzet Niazi yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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