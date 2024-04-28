Lefke, bir değerini daha kaybetti

Aslen Erenköylü olup uzun yıllardan beridir Lefkede yaşamını sürdüren Lefke’nin sevilen simalarından ve Lefke Belediyesinin uzun yıllar hukuki işlerini yürüten Özgün Öykün’ü dün hayatını kaybetti.
Öykün’ün cenazesi Pazartesi günü Lefke Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığına defnedilecek.
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