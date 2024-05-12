Kuyucuoğluları vefat etti

Girne bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Antrenör Caner Oshan'ın kayınbabası, futbolcu Kenan Oshan'ın dedesi olan Girne bölgesinin sevilen siması Senay Kuyucuoğluları bugün vefat etti.

Merhumun cenazesi 13 Mayıs 2024 Pazartesi Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.