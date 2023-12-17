Kuset ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Sütlüceli olan fakat uzun yıllardır Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşamını sürdüren Yılmaz Kuset vefat etti.

Kuset'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Yılmaz Kuset'in cenazesi yarın Sütlüce Köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Sütlüce Mezarlığı'na defnedilecek.