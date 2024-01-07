Köprülü Dinçer abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Köprülü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı köylerimizden Köprülü köyünün sevilen insanı DİNÇER KADİROĞLULARI dün vefat etti.
Merhumun cenazesi 07 Ocak Pazar günü(Bugün) Köprülü Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Köprülü Kabristanlığı’na defnedilecek.
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