İstanbul'da Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilen seminerin ilk oturumunda “Dijital Medyada Spor”, ikinci oturumunda “Medyada Spor Servislerinin Önemi” ve üçüncü oturumunda ise “Spor Yorumculuğunun Toplumdaki Psikolojik Etkileri” konukların sunumuyla yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Sporun Vizyonu Eğitim Semineri tamamlandı. Seminer, “Şampiyon Melekler” anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilen seminerin ilk oturumunda Türkiye’nin deneyimli spor gazetecisi Nebil Evren ve Spor Program Sunucusu Emek Ege yer aldı. Nebil Evren ve Emek Ege, “Dijital Medyada Spor” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.Seminerin ikinci oturumunda Spor yazarı, yorumcu ve sunucu kimliği ile tanınan Merve Toy ve duayen spor yorumcusu Şansal Büyüka, “Medyada Spor Servislerinin Önemi” başlıklı söyleşi yaptı.Son oturumda ise spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu ve A Spor Genel Yayın Yönetmeni Ender Bilgin “Spor Yorumculuğunun Toplumdaki Psikolojik Etkileri” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.ÖZSOY: DIŞ TEMASLARA AĞIRLIK VERECEĞİZKıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, seminerin açılış konuşmasını yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”i ve kısa süre önce hayatını kaybeden KTSYD’nin kurucu başkanı Özcan Özcanhan’ı anarak konuşmasına başlayan Özsoy, KTSYD’nin 40. yılını geride bırakırken, seminerin ilk kez İstanbul’da yapıldığının altını çizdi.Özsoy, “Bizlere her konuda destek veren TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. KTSYD’nin ülkenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi olmasının en büyük nedeninin kendi öz kaynaklarına sahip olması olarak değerlendiren Özsoy, bu kapsamda derneğe hizmet vermiş olan tüm eski başkanlara ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.Özsoy “Biz bu dönemde dış temaslar açısından girişimler başlatıp, TSYD ile istişareler içinde Uluslararası Spor Yazarları Örgütü’ne varlığımızı hatırlatacağız” dedi.