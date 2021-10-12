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Karaoğlan ailesinin acı günü

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Karaoğlan ailesinin acı günü
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Alayköy sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alayköy sakini Karaoğlan ailesinin çınarı sevilen ve ysayılan kişilik Hasan Karaoğlan dün hayatını kaybetti.
Hasan Karaoğlan, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Alayköy Mezarlığı'na defnedildi.
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