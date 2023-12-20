banner913
banner932
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
9 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
9 0
 
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
10 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
13 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
21 0
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
16 0
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
106 0
banner996
banner985

Karagözlü'nün şok eden ölümü

banner989

banner974
Karagözlü'nün şok eden ölümü
banner971
Girne bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’nin sevilen simalarından Uğur Karagözlü hayatını kaybetti. Aslen Limasollu olan uzun yıllardır Girne’de yaşamını sürdüren Karagözlü’nün vefatı büyük üzüntü yarattı.
Uğur Karagözlü uzun yıllar kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel kalem müdürlüğünü yapmış en yakınındaki isimlerden biriydi.
Son dönemlerde, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları ile mükemmel bir arşiv yaratan Karagözlü, uzun süredir hasta olan babasının evdeki bakımını da üstlenmişti.
Karagözlü’nün bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.