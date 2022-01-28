Karaağaç bir çınarını daha kaybetti

Aslen Baf’ın Magunda köyünde doğan ve uzun yıllardır Karaağaç’ta ikamet eden 86 yaşındaki Eşmene Sözgün vefat etti.
Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Sözgün’ün ölümü, aielesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Eşmene Sözgün’ün cenazesi yarın saat 11:00'de Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek. Ayrıca yarın kendi evinde 18.30'da Mevlit okutulacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.