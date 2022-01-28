Karaağaç bir çınarını daha kaybetti

Aslen Baf’ın Magunda köyünde doğan ve uzun yıllardır Karaağaç’ta ikamet eden 86 yaşındaki Eşmene Sözgün vefat etti.

Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Sözgün’ün ölümü, aielesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Eşmene Sözgün’ün cenazesi yarın saat 11:00'de Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek. Ayrıca yarın kendi evinde 18.30'da Mevlit okutulacak.