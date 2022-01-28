Yetersiz bina yalıtımları ısıtma için daha fazla enerji kullanımına neden oluyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemil Atakara, son günlerde soğuk hava dalgasının iyice hissedildiğini anımsatarak, ülkedeki yapıların büyük bölümünde yeterli yalıtımın bulunmaması, bina kabuğu problemleri, bina formu ve yönlendirmesi anlamında tasarıma dayalı problemler nedeniyle ısı kaybı yaşandığını aktardı.

Binanın yalıtılmış olmasının o binanın daha az enerji ile ısıtılıp veya soğutulup bu ısıyı uzun süre muhafaza etmesine imkân sağladığını kaydeden Atakara, “Enerji verimliliği bir binada gereken enerji miktarını azaltma hedefidir. Böylelikle bina için gerekli enerji miktarı azalmış olur” dedi.

Doç. Dr. Atakara, havaların soğuması ile birlikte ısı cihazlarının daha yüksek kapasitelerde çalıştırılma ihtiyacı duyulduğunu da belirterek, ancak ısının bir bölümünün yetersiz yalıtım sebebi ile atmosferde kaybolduğunu söyledi.

Isınmanın bir ihtiyaç olduğunu ve bu bağlamda devlet politikalarına ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çeken Atakara, “Binalarda enerji verimlilik sertifikasını zorunlu kılacak yasal düzenlemelerin yapılarak yürürlüğe konulması gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Atakara, bu yöndeki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi durumunda mevcut yapıların enerji verimliliğini artırmak için gereken analiz ve verilerin değerlendirilmesinin de yapılması tavsiyesinde bulunarak, “Binalardaki enerji verimliliği daha az fosil atık, daha az çalışan bir santral, daha az karbon salınımı ve devlet ekonomisinde ciddi bir tasarruf anlamındadır” bilgisini paylaştı.

Kısa ve orta vadede devlet teşvikleri ile bina enerji kimlik belgelerinin özendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulayan Atakara, “Binalarımızın birçoğu tuğla duvar üzeri sıva ile imal edilmektedir. Kullanılan doğrama sistemleri büyük ölçüde yalıtımsızdır” şeklinde konuştu.

Atakara, özellikle çatı ve duvarlarda gerekli ısı yalıtımlarının yapılmadığını da söyleyerek, “Sadece kuzey yönüne bakan birçok apartman dairesi vardır. Bugün bile elektrik enerjisi ile dış ortamda ısıtıp içerde kullanılmaya çalışılan sıcak su sistemleri kullanılıyor” hatırlatmasında bulundu.

Bina enerji kimlik sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini de aktaran Atakara, “Mevcut binaların da analizleri yapılarak devlet teşviki ile kısa sürede enerji verimliliği sağlanmalı” ifadesini kullandı.

Atakara, yeni ruhsatlanacak tüm binalarda bina kimlik belgesinin de aranması gerektiğini işaret ederek, “Kıbrıs’ta soğuk yoktur düşüncesi küresel ısınmanın da etkisi ile değişen iklimlerle artık gerçekçi değildir. Binalarımızı akıllıca tasarlarsak, konforlu bir şekilde yaşayabiliriz” dedi.

