Kaleburnu bir çınarını daha uğurladı

Karpaz bölgesi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Kaleburnu köyü doğumlu olup bir süreden beridir İngiltere’de yaşamını sürdüren Mihri Çayla vefat etti.
Çayla’nın cenazesi bugün Kaleburnu köyünde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kaleburnu Mezarlığı’na defnedildi.
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