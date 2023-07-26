Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Kaleburnu bir çınarını daha kaybetmenin üşüntüsünü yaşıyor.

Erenköy-Karpaz Belediyesi sınırları içindeki Kaleburnu köyü sakinlerinden sevilen sima Elif Gül, bugün vefat etti.

Elif Gül’ün cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kaleburnu Köyü Kabristanlığı’nda defnedileceği bildirildi.



