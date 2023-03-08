Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Kaleburnu köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaleburnu köyü sakini sevilen insan Raziye Memiş dün hayata gözlerini yumdu.
Memiş’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasından Kaleburnu köy kabristanlığına defnedildi.
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