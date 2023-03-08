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Havaalanı Taksiciler Birliği durak için yeni terminalde arazi talep ediyor

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Havaalanı Taksiciler Birliği, sorunlarına çözüm bulunmazsa 21 Mart Salı gününden itibaren süresiz grev uyarısı yaptı

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Havaalanı Taksiciler Birliği durak için yeni terminalde arazi talep ediyor
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Havaalanı Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Ünal Üstel’den yapımı tamamlanmak üzere olan yeni terminal binasında yolcu çıkış kapısı önünde 10 araçlık bekleme yeri talebinde bulundu.
Havalimanı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapan taksiciler, sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde 21 Mart Salı gününden itibaren Ercan Taksi Ofisi’nde süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.
Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat, yaşadıkları sıkıntıyı aktararak, yeni terminal binasının bitmek üzere olduğunu ancak yeni geçilecek olan alanda hala yerlerinin belirsiz olduğunu belirtti.
Polat, “Havalimanının işletmecisi, Taş Yapı firmasının kendilerine ihbarname gönderdiğini ve yeni yapılan havalimanına geçildiğinde kendilerinden yüksek bir kira bedeli istediğini de” iddia etti.
Polat’ın açıklamasının ardından Havaalanı Taksiciler Birliği adına İbrahim Merteroğlu hazırlanan basın açıklamasını okudu.
 
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