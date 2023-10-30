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Kaçmaz ailesi yasta

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Kaçmaz ailesi yasta
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Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Sütlüceli olup uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdüren Nadiye Kaçmaz bugün vefat etti.
Kaçmaz’ın cenazesi 31 Ekim 2023 Salı Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazına (11:40) müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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