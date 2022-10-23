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İskele Eren ustasını kaybetti

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İskele Eren ustasını kaybetti
Aslen Larnaka'nın Mormenekşe köyü doğumlu olup 1974 sonrasında İskele'de yaşamını sürdüren İskele'nin sevilen simalarından Eren Erkul vefat etti.
Mormenekşe'nin tanınmış ailelerinden Menekşeli ailesinden olan Eren Erkul, 1974 sonrasında İskele'ye yerleşerek burada hayatını sürdürmüştü. 
Erkul, yarın öğle namazına mütekip kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
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