İnönü, Melek ablasını kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden İnönü bir çınarını daha kaybetti.
İnönü sakinlerinden değerli insan, Melek Sadıkoğlu bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Sadıkoğlu’nun cenazesi bugün İnönü Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip İnönü Mezarlığı’na defnedilecek.
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