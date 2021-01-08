İngiltere’den acı bir haber daha

İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın'ın dün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın Londra'da covid 19 teşhisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.
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