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İngiltere’den acı bir haber daha

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Cemaliye Karayalçın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere’den acı bir haber daha
İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın'ın dün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın Londra'da covid 19 teşhisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.  Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.
 
 
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