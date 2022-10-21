Hüseyin Erçağ sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları eski çalışanlarından olan Hüseyin Erçağ bugün vefat etti.

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ’ın abisi de olan Hüseyin Erçağ yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa’da defnedilecek.

