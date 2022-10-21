Hüseyin Erçağ sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları eski çalışanlarından olan Hüseyin Erçağ bugün vefat etti.
Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ’ın abisi de olan Hüseyin Erçağ yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa’da defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.