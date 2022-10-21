banner875
banner815
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
5 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
10 0
 
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
12 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
26 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
46 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
11 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
21 0
banner878

Hüseyin Erçağ sevenlerini üzdü

banner476

banner825
Hüseyin Erçağ sevenlerini üzdü
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları eski çalışanlarından olan Hüseyin Erçağ bugün vefat etti.
Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ’ın abisi de olan Hüseyin Erçağ yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa’da defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.