Henüz çok gençti

Ülkemiz sabah saatlerinde genç bir annenin ölümü ile sarsıldı.

Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından 36 yaşındaki Elay Arık Yusuf, Demirhan’da dün gece yarısı geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan Elay Arık Yusuf, iki kız çocuğu annesiydi.

