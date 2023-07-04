Henüz çok gençti

Karpaz bölgesinin sahil köylerinden Kumyalı sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kumyalı köyünün sevilen insanlarından 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde verdiği hayat mücadelesini bugün kaybetti.
Bağrıkaralı’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kumyalı Kabristanllığı’na defnedilecek.
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