Hayata tutunamadı

Gazimağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa'nın sevilen simalarından olan Fikri Arkıner'den üzen haber. Mart ayında beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Arkıner'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Arkıner’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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