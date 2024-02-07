Hayata tutunamadı

Aslen Celyalı olup uzun yıllardan beridir İngiltere’de yaşamını sürdüren İbrahim İlsu dün hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan İbrahim İlsu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhum’un cenazesi yarın Yıldırım Köy Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı’na defnedilecek.
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