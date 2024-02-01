Hayata tutunamadı

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Serdarlı sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaşadığı sağlık problemiyle uzun zamandır mücadele eden Serdarlı köyü sakini Ahmet Korkmazcan bugün hayata gözlerini yumdu.

Korkmazcan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Serdarlı camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.