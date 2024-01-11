Hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini olan ve bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Feriştah Özalp dün hayata gözlerini yumdu.

Özalp’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

