banner913
banner932
İki kredi paketi birden
İki kredi paketi birden
34 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
13 0
 
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
48 0
İsrail’in soykırım davası başlıyor
İsrail’in soykırım davası başlıyor
40 0
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
12 0
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
25 0
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
20 0
banner996
banner985

Hayata tutunamadı

banner989

banner974
Hayata tutunamadı
banner971
Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini olan ve bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Feriştah Özalp dün hayata gözlerini yumdu.
Özalp’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.