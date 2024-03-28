Haşimoğlu ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen büyük ailelerinden olan Haşimoğlu ailesinin çınarı Zekiye Haşimoğlu bugün vefat etti.

Zekiye Haşimoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

