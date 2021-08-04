Hannan Tayyar hayatını kaybetti

Güzelyurt’taki evinde dün 19.00 sıralarında rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 84 yaşındaki Hannan Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Güzelyurt bölgesinin sevilen bir siması olan Tayyar, bugün öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı'na defnedildi.
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